NASA, James Webb Uzay Teleskobu'nun Videosunu Yayınladı

NASA’nın önümüzdeki dönemde göreve başlayacak yeni uzay aracı James Webb Uzay Teleskobu’nun altın aynasının kurulumunun videosu yayınlandı. Bir roketle uzaya gönderilecek olan altın ayna, rokete sığabilmesi için katlanır şekilde geliştirildi.

NASA’nın uzay çalışmalarındaki bir sonraki gözü James Webb Uzay Teleskobu olacak. Teleskobun ana aynasının kurulumu tamamlanarak teleskobun inşasında önemli bir adım aşılmış oldu. Teleskobun hazır halde 2021 yılında uzaya gönderilmesi bekleniyor.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle NASA’nın çalışmaları durmadan önce teleskobun inşasına Fransız Guyanası’nda devam ediliyordu. NASA’nın mühendisleri ve teknisyenleri, Fransız Guyanası’nda teleskobun gönderilmesinde kullanılacak Ariane 5 roketinin testlerini gerçekleştiriyordu.

Yapılan son testlerden birinde James Webb Uzay Teleskobu’nun 6.5 metrelik ana aynasının kurulumu test edildi. NASA’nın şimdiye kadar inşa ettiği en büyük teleskop aynası olan altın ayna başarıyla kuruldu ve uzayda olacağı şekilde açıldı.

Test sırasında altın ayna, uzaydaki sıfır yerçekim ortamını simüle eden özel yerçekimi dengeleme ekipmanına bağlandı. Bu şekilde altın ayna tasarlandığı gibi gerçek şeklini alarak, uzay ortamına hazır olduğunu göstermiş oldu. Şimdi NASA’nın mühendisleri ve teknisyenleri, teleskobun tanıtımının yapılacağı yere göndermeden önce aynayı bir kere daha deneyecekler.

Altın ayna, James Webb Uzay Teleskobu’nun en kritik parçasıdır. Teleskopların hassasiyetini, gözledikleri şeyden doğrudan toplayabildikleri ışığın miktarını belirleyen aynaların büyüklükleri belirler. James Webb Uzay Teleskobu’nun hassasiyetin olabilecek en yüksek düzeyde olması için altın ayna devasa bir boyutta yapıldı.

James Webb Uzay Teleskobu’nun ana aynası o kadar büyük ki uzaya gönderileceği rokete sığmıyor. NASA mühendisleri, bu nedenle ana aynayı katlanabilir bir şekilde geliştirdiler. Katlanarak rokete yerleştirilen ana ayna, uzayda yeniden açılacak ve olması gereken şekli alacak.

James Webb Uzay Teleskobu ekibi, California’da entegrasyon ve test çalışmalarına devam ediyor. Ancak koronavirüs nedeniyle çalışan insan sayısı oldukça azaltıldı. Teleskobun kulesinin montajı nisan ayında yapıldıktan entegrasyon ve test çalışmaları tamamen duracak.

James Webb Uzay Teleskobu'nun ayna kurulum videosu: