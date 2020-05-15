James Webb Uzay Teleskobu, Kozadaki Kelebek Gibi Katlanacak

NASA, James Webb Uzay Teleskobu’nu ilginç bir yöntemle uzaya gönderiyor. Uzay ajansı, teleskobu rokete sığdırmak için katlı bir şekilde uzaya fırlatacak ve teleskop, yörüngeye oturduğundan yeniden açılarak çalışmaya başlayacak.

NASA gibi bir uzay ajansının yöneticisi olduğunuzu ve uzaya göndermek istediğiniz önemli bir teleskobun mevcut roketlere sığmak için çok büyük olduğunu düşünün, ne yaparsınız? Herhalde hepimizin aklına gelen ilk fikir daha büyük bir roket tasarlamaktır. Ancak NASA'dan bilim insanları, bu sorunu daha çılgın bir fikirle çözmeyi planlıyorlar.

NASA’nın gerçekten de roketlere sığmayacak boyutta bir uzay teleskobu var: James Webb Uzay Teleskobu. Ancak NASA, bu sorunu çılgın bir fikirle çözmüş görünüyor; teleskop, fırlatılacağı Ariane 5 roketine katlanmış halde yerleştirilecek.

Şimdiye kadar geliştirilmiş en büyük ve en karmaşık uzay teleskobu olan James Webb Uzay Teleskobu açıldığında 20 metreye 14 metre ölçülerine sahip. NASA, bu devasa uzay teleskobunun montajını 2019’un ağustos ayında bitirdi ve o tarihten beri testlere devam ediyor.

James Webb Uzay Teleskobu’nun ana bölümleri

James Webb Uzay Teleskobu iki ana bölümden oluşuyor. Teleskobun ilk bölümü, on sekiz adet 132 cm’lik küçük aynalardan meydana geliyor. Bu on sekiz ayna, toplamda Hubble Uzay Teleskobu’nun aynasından 21 kat daha büyük bir ayna meydana getiriyor. Bu dev ayna sayesinde James Webb Uzay Teleskobu uzayı çok daha detaylı gözleyecek.

Teleskobun ikinci ana bölümü ise teleskobun kızılötesi spektrumu gözlemlerine devam edebilmesi için sıcaklığını -190 derece sıcaklıkta tutacak güneşlik bölümü. Uzay teleskobunun güneşlik bölümü, insan saçı inceliğindeki alüminyum ve silikon kaplamalı poliamid film katmanlarından oluşuyor.

NASA, iki ana bölümden oluşan bu devasa uzay teleskobunu Ariane 5 roketine yerleştirmek için güneşliği tam 12 kez katlamak zorunda kaldı. James Webb Uzay Teleskobu, katlanarak yerleştirileceği Ariane 5’in 1615 cm’ye 457 cm’lik hangarında bir tıpkı kozadaki bir kelebek gibi görünecek.

Uzay teleskobu Ariane 5’e yerleştirildikten sonra NASA, ESA ve Kanada Uzay Ajansı’ndan mühendisler son akustik ve titreşim testlerini yapacak. Fransız Guyanası’nda roket fırlatılana kadar geçecek 10 aylık sürede bu testler gerçekleştirilecek.

Ancak testler çok kolay geçmiyor. Yapılan son testlerde mühendisler, uzay teleskobunun hassas güneş koruyucusunda sorun yaşadılar. Sorunun çözülmesi için ortaya konulan çözümler maliyeti artırdığı için önemli bir tartışmaya neden oldu. Sorunun çözümü için çalışmalar hala devam ediyor.

James Webb Teleskobu’nun bütün testlerinin başarı ile sonuçlanmasının ardından önümüzdeki yıl uzaya gönderilmesi planlanıyor. Teleskop, Dünya’dan 1.5 milyon km uzaktaki L2 noktasında konuşlanacak.

James Webb Uzay Teleskobu rokete böyle yerleştirilecek

Uzay teleskobu istenen noktada konuşlandıktan sonra Büyük Patlama’nın ardından oluşan evrendeki yıldızların yaydığı ışık hakkında eşi görülmemiş veriler sağlayacak. Teleskopla aynı zamanda galaksilerin nasıl oluştuğu, evrimleştiği, yıldız ve gezegen sistemlerinin nasıl doğdukları ve öldükleri incelenebilecek. NASA’nın bilim insanları, James Webb Teleskobu’nun yaşamın oluşmasına elverişli gezegenlerin tanımlanmasına yardımcı olabileceğini de düşünüyorlar.

James Webb Uzay Teleskobu projesinde çalışan mühendislerin işleri şu anda oldukça zor. Uzaya gönderilecek teleskop konuşlanacağı noktaya vardıktan sonra açılarak göreve başlayacak. Ancak bir şeyler ters gider ve teleskopta sorun çıkarsa onarım yapılamayacak ve bütün proje çöpe gidecek

James Webb Uzay Uydusu'nun Airane 5 roketine nasıl yerleştirileceğini gösteren video: