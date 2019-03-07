NASA, Jetlerin Oluşturduğu Sonik Şok Dalgalarını Görüntüledi

Son derece titiz bir çalışma gerçekleştiren NASA, süpersonik jetlerin ses hızını aşarken oluşturdukları sonik şok dalgalarını görüntülemeyi başardı.

Herhangi bir nesne, ses hızını geçtiği anda bir sonik patlama oluşmasına neden olur. Basit bir kırbacın oluşturduğu şaklama ya da bir süpersonik jetin oluşturduğu inanılmaz görültü, buna örnek olarak gösterilebilir. Nesnelerin sonik patlamalar oluşturabildiğini biliyoruz. Peki bu sonik patlamaların nesnelerle nasıl iletişime geçtiğini hiç merak ettiniz mi?

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), nesnelerin sonik patlamalarda oluşan şok dalgalarının nesnelerle nasıl etkileşime girdiğini ortaya çıkarmak için NASA B-200 King Air uçağı ile havalandı. Armstrong Uçuş Araştırmaları Merkezi’nde gerçekleştirilen uçuşta şok dalgalarını kaydetmek için Havadan Havaya Arka Plan Yönlü Schlieren sistemini kullandı.

Her şey planlandı ve iki adet ABD Hava Kuvvetleri’ne ait T-38 eğitim jeti havalandı. Şok dalgalarının başarılı bir şekilde görüntülenmesi için her şeyin planladığı gibi gitmesi gerekiyordu. Öyle de oldu. NASA, yukarıda görmüş olduğunuz gerçek dışı gibi görünen fotoğrafları elde etmeyi başardı.