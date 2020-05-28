Ünlü aktör Tom Cruise’un, uzayda çekilecek ilk film için SpaceX CEO’su Elon Musk ve Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) ile iş birliği yaptığı haberleri, müthiş bir heyecana neden olmuştu. NASA Direktörü Jim Bridenstine, projenin gerçekleşmesi halinde ellerinden gelen her şeyi yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Sinema endüstrisinin en popüler ve güvenilir kaynaklarından biri olan Deadline, bu ayın başlarında yayınladığı bir haberde, Görevimiz Tehlike serisi, Top Gun, Son Samuray ve Yarının Sınırında gibi gişe rekortmeni yapımların yıldızı Tom Cruise’un, uzayda çekilecek ilk film için SpaceX CEO’su Elon Musk ve Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) ile iş birliği yaptığını iddia etmişti.

NASA Direktörü Jim Bridenstine, uzay turizmini gerçekleştirmek ve uzayda yeni bir insan uygarlığı kurmak isteyen Musk’ın şimdiden pek çok müşterisi olduğunu, Cruise'un da bu isimler arasında yer aldığını söyledi.

"SpaceX'in uzay turizmi için müşterilerinden biri de Tom Cruise"

“Misyonun başarılı olması için Uluslararası Uzay İstasyonu’nu (ISS) açmak da dahil elimizden gelen her şeyi yapacağız” diyen Bridenstine, SpaceX ve Boeing gibi özel şirketler sayesinde uzayla ilgili araştırmaların daha da artacağını ifade etti.

Geçmişine dair çok ilginç bir detay paylaşan 44 yaşındaki NASA Direktörü, ilkokuldayken Top Gun filmini izlediğini ve Cruise'un canlandırdığı Pete Mitchell (Maverick) karakterinden ilham alarak donanma pilotu olmaya karar verdiğini belirtti.

NASA, uzayda çekilecek ilk film için yeşil ışık yaktı

80’lerin kült yapımı Top Gun’ın devam filmi Maverick, erteleme olmadığı takdirde 26 Haziran’da vizyona girecek. Cruise’u tam 34 yıl sonra Pete “Maverick” Mitchell karakterinde izleyeceğimiz film, 6K çözünürlükte çekilen görüntüleriyle izleyicilere muazzam bir deneyim yaşatmaya hazırlanıyor.

Amerikalı aktörün yeni nesile ilham verecek yeni filmler yapabileceğini söyleyen Bridenstine, “Eğer bunu başarabilecekse, NASA, hepimiz, elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız” diyerek, uzayda çekilecek ilk film için yeşil ışığı yakmış oldu. İddianın merkezindeki diğer isimler Cruise ve Musk ise konuya ilişkin sessizliklerini henüz bozmuş değiller.