NASA', Jüpiter'in Uydusu Europa'da Yaşam Arayacak

Europa’nın kalın buz tabakasını aşmak isteyen NASA, uydunun kalın buz kabuğunu delmek için nükleer bir sonda kullanmayı planlıyor.

Dünya dışında yaşam arayışlarının yoğunlaştığı bölgelerden birisi de Jüpiter’in en küçük dördüncü uydusu olan Europa. Europa’nın okyanuslarında canlı organizmalar bulunması ihtimali, bilim insanlarını fazlasıyla heyecanlandırıyor.

Europa, Güneş’e epey uzak bir uydu. Bu uydunun üzerinde yapılacak olan yaşam arama çalışmalarının önünde ise, yaklaşık 30 kilometrelik buzdan bir engel bulunuyor. O da uydunun kalın buz kabuğu.

NASA’nın Glenn Araştırma COMPASS ekibi, Europa’nın okyanuslarına ulaşmanın bir yolunu bulduklarına inanıyorlar: Nükleer enerji ile çalışan bir tünel açma sondası. Bu, buz kabuğunun içinde kendine yol açması ve kabuğun altında bulunan sulara ulaşması beklenen bir araç.

Aracın iki farklı modeli üzerinde yoğunlaşılmış durumda. Bunlardan ilki, tünel aracının küçük bir nükleer reaktör kullanması. Diğeri ise radyoaktif ısı kaynağı modülü. Her iki durumda da, tünel aracı fazla ısıyı buzu eritip kendine yol açmak için kullanacak.

Araç ayrıca, buzda ilerlediği sürede çevresini kontrol edecek ve şu anda yaşayan canlı ya da soyu tükenmiş bir tür olup olmadığını keşfetmeye çalışacak. Aracın topladığı veriler, yüzeyde kalacak olan ve araca bir fiber optik kablosuyla bağlanacak bir verici tarafından dünyaya gönderilecek.

Araştırma şu anda konsept çalışması düzeyinde. Sürecin hayata geçmesi ve Jüpiter’in uydusundaki potansiyel doğal yaşama zarar vermemesi için gereken önlemlerin alınması oldukça uzun sürecek. Bu ağırlıkta bir aracı Europa’ya götürmek de bir başka sorunun kaynağı.

Dünya ve Çevre Bilimleri Profesörü olan Illionis Üniversitesi’nden Andrew Dombard, projede yer alan bilim insanlarından biri. Dombard aracın Europa’ya nasıl gideceğini dert etmediklerini söylerken, oraya ulaşıp çalışabilecekleri varsayımıyla hareket ettiklerini söylüyor. Ekibin amacı, uydunun yüzeyinden okyanuslarına giden bir yol bulmak.