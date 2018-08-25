Piramit Büyüklüğünde Bir Asteroit Dünya’ya Yaklaşıyor

NASA, Keops Piramidi boyutlarında bir piramidin, Dünya’ya yaklaştığını açıkladı. Gezegenimizin 7.5 milyon kilometre yakınından geçecek olan asteroit, potansiyel tehlike olarak nitelendiriliyor.

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Dünya’nın yakınından büyük bir asteroit geçeceğini açıkladı. Boyutu 70 ila 160 metre arasında olacağı tahmin edilen asteroit, Dünya’nın 7.5 milyon kilometre yakınından geçecek.

Yaklaşık olarak Keops Piramidinin boyutlarında olduğu öngörülen asteroit, NF23 olarak isimlendiriliyor. Öte yandan 2016 yılında ‘potansiyel tehlikeli’ olarak nitelendirilen asteroitin boyutu, aslına bakarsanız bizim için bir şey değiştirmeyecek çünkü asteroitin gezegenimize çarpma ihtimali bulunmuyor.

Saniyede 9 kilometreden daha yüksek hızla hareket eden NF23, bu hızla yoluna devam ederse, 29 Ağustos’ta gezegenimize en yakın mesafeden geçmiş olacak. Konu hakkında açıklama bulunan NASA, bu asteroiti de içine alarak, gelecek yüzyılda bilinen asteroitlerden herhangi birinin Dünya ile çarpışma olasılığının olmadığı öngörüsünde bulundu.