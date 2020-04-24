NASA, Koronavirüs Tedavisi İçin Solunum Cihazı Geliştirdi

NASA, koronavirüsle ilgili çok önemli bir gelişmeye imza atarak hastaların tedavisinde kullanılmak üzere tasarladığı solunum cihazını tanıttı. Araştırmacılardan oluşan ekip, geliştirilen cihazla beraber COVID-19 hastalarının 37 günde tedavi edileceğini açıkladı.

Koronavirüs salgını, ortaya çıktığı yer olan Çin’in Wuhan kentinden sonra dünyanın birçok ülkesine yayılarak milyonlara ulaşan vakalara ve 193 bini aşkın can kaybına sebep oldu. Çok sayıda bilim insanı virüsle mücadele için gece gündüz çalışmalar yürütürken bu kez yeni haber Amerika Birleşik Devletleri’nden geldi. NASA’dan araştırmacılar, koronavirüse yakalanmış hastaların tedavisinde kullanılacak bir solunum cihazı geliştirdiklerini duyurdu.

Koronavirüs hastalarını sadece 37 gün içerisinde tedavi edeceği söylenen cihaz için NASA’nın, Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve İlaç İdaresi’nden (FDA) onay gelmesini beklediğini de aktaralım. Uzay ajansının tedavi konusunda çok iddialı olduğu bu makine, bu haftanın başında kritik bir testi geçtiğinden onayın yakın zamanda geleceği konuşuluyor.

Tüm dünyada kullanılabilir:

NASA’nın araştırma geliştirme merkezi olarak bilinen Jet Propulsion Laboratory (JPL) mühendisleri tarafından üretilen cihaza VITAL ismi verildi. Verilen isim, 'yerel olarak erişilebilir solunum cihazı müdahale teknolojisi' anlamına geliyor. JPL'nin yöneticilerinden Michael Watkins’in konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Tıbbi cihaz üretiminde değil, uzay aracı üretiminde uzmanız ama bunun yanında mükemmel mühendislik, titiz testler ve hızlı prototipleme de uzmanlık alanlarımızdan bazıları” sözleri öne çıkıyor.

Araştırmacılar, standart solunum cihazlarına kıyasla geliştirilen yeni solunum cihazının çok daha az parçaya sahip olduğunun da altını çiziyor. Bu durum cihaz bakımını oldukça kolaylaştıran bir faktör olarak öne çıkıyor. Ayrıca yeni cihazların saha hastanelerinde kullanıma uygun olduğu da belirtilmiş durumda. NASA’nın solunum cihazlarının hem ABD için hem de dünya için çok yararlı olacağı da konunun uzmanları tarafından aktarılıyor.

Solunum cihazı ne işe yarıyor?

Sağlık çalışanlarının oldukça aşina olduğu bir cihaz olan solunum cihazı, nefesi akciğerlerin içine ve dışına hareket ettirerek mekanik ventilasyon sağlamak, fiziksel olarak nefes alamayan ya da yetersiz nefes alan hastalara nefes aldırmak için tasarlanmış makine olarak biliniyor. Solunum cihazları, ağırlıklı olarak yoğun bakım ünitelerinde kullanılıyor.