NASA, uzun zamandır teorilerde yer almasına rağmen pratikte keşfedilememiş olan kutupların manyetik alanını ölçmeyi başardı.

Bilim insanları, gezegenimizin atmosferindeki parçacıkların kaçmasına neden olan bir manyetik alan fikri üzerinde duruyorlardı. Öte yandan bugüne kadar bu manyetik alan ölçülememişti. NASA'nın Endurance roketi, yörünge altı uçuş sırasında bu alanı tespit etmekle kalmadı aynı zamanda ölçümünü de gerçekleştirdi.

Bu elektromanyetik alanın, Dünya'nın yer çekimi ve manyetik alanı gibi, gezegenin gelişimi üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu düşünülüyor. Gezegen atmosferinden çıkan parçacıklar daha önce de keşfedilmişti. Bu parçacık kaçışlarının ise güney ve kuzey kutup bölgelerinde görüldüğü dikkat çekmişti.

"Mantıklı tek cevap bir elektrik alanıydı"

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Goddard Uzay Uçuş Merkezi'nden Dr. Glyn Collinson, "Bu parçacıkları atmosferden dışarı çeken bir şey olmalıydı. Mantıklı tek cevap bir elektrik alanıydı." ifadelerini kullandı.

Endurance'ın keşfettiği elektromanyetik alan Dünya yüzeyinden 518 kilometre yüksekte yer alıyor ve 0,55 voltluk zayıf bir elektrik potansiyeline sahip. Bu alan, kutuplardaki parçacık kaçışını açıklayabilecek kadar güçlü ancak ortalama bir düğme pilden daha güçlü değil. Bu alan yüzünden kaybolan hidrojen ise meteorlardan gelen hidrojenle dengeleniyor.

NASA'dan Dr. Glyn Collinson ve ekibi, bu zayıf alanı tespit edebilecek bir cihaz geliştirdi ve Svalbard'dan fırlatılan roketle başarılı ölçümler yaptı. Bu buluş, sadece Dünya için değil, atmosferi olan diğer gezegenler için de önemli bilgiler elde etmeyi sağlayacak. Elde edilen veriler ile bu alanın gezegenlerin evrimi üzerindeki etkileri de daha net anlaşılacak.

Araştırma Nature'da yayımlandı.