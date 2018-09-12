NASA, Haziran ayında iletişimi kaybettiği Mars kaşifi Opportunity'yi kızıl gezegende hiçliğe terk etmeye niyetli değil gibi görünüyor. Uzay ajansının araca ulaşabilmek için hala umutları var.

NASA, geçtiğimiz Haziran ayında Opportunity ile iletişiminin kesildiğini açıklamıştı. Kopan iletişimin sebebi ise Mars yüzeyinde ortaya çıkan kuvvetli kum fırtınaları. Araçtan son mesaj 10 Haziran tarihinde geldi ve NASA, aradan geçen 3 ayda araca ulaşmak için pek çok yol denedi.

NASA'nın son planı ise Opportunity'nin fırtınalar dinip Güneş ışığıyla buluştuğunda bataryasını yeniden şarj edebilmesi ihtimali üzerine kuruluydu. Gelen son haberlere göre işler NASA'nın lehine olmaya başladı, çünkü araştırma ekibi kum fırtınasının seviyesinin azaldığını ve yavaş yavaş aracın Güneş'ten faydalanabileceği seviyeye yaklaştığını tespit etti.

Bu haberin ardından da NASA, Opportunity'den gelmesi olası sinyaller için dinleme yapmaya devam etme kararı aldı. Gelen radyo sinyalleri üzerinde yapılacak dinlemeler sayesinde eğer Opportunity hayata geri dönerse NASA bundan anında haberdar olacak ve bu sayede aylardır devam eden çaba da karşılık görmüş olacak.