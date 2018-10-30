NASA, Mars Görevinde Kullanacağı Paraşütü Test Etti

NASA, Mars 2020 görevinde kullanacağı bir paraşütü test ederken paraşüt, 30 tonluk bir kuvvete karşı direnerek testi başarı ile geçti ve dünya rekoru kırdı.

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), 2020 yılında Mars’a yeni bir keşif aracı gönderecek. Dünya’dan başka bir gezegene bir araç göndermek kesinlikle kolay bir iş değil. Ancak gönderdiğiniz aracın söz konusu gezegene sağ salim inmesi de oldukça önemli bir konu. Uzay ajanslarının gezegenlere araç indirmek için kullandıkları yöntem ise Dünya’daki ile aynı: paraşüt.

NASA, Mars 2020 görevinde kullanılacak paraşüt adaylarını test etmeye başladı. Teste giren paraşütler, saatte binlerce kilometre hızla giden bir uzay aracından Mars’a doğru düşecek olan bir keşif aracının düşüşünü yavaşlatarak Mars’a sorunsuz bir şekilde inmesini sağlamak zorunda. Dolayısı ile sıradan bir paraşütten biraz daha dayanıklı olmak zorunda.

Gelişmiş Süpersonik Paraşüt Şişirilmesi Araştırma Deneyi (ASPIRE) olarak adlandırılan bir testte NASA, bir dayanıklılık rekoru kırmayı başardı. Test sırasında yaklaşık 30 tonluk bir kuvvete karşı direnen paraşüt, şu ana kadarki en dayanıklı paraşüt oldu. NASA’nın Mars’a göndereceği aracın yükü yaklaşık 1 ton olacak ve 30 tonluk kuvvet, paraşütün Mars’ın ince atmosferinde karşılaşacağı kuvvetin neredeyse %85 fazlası.