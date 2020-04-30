Mars'a Gönderilecek Helikopterin İsmini Lise Öğrencisi Verdi

Alabamalı bir lise öğrencisi, ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) Mars'a göndermeyi planladığı helikopterin ismini verdi.

NASA'nın yaptığı açıklamada, Alabama'nın Northport kentinde yaşayan Tuscaloosa Lisesi öğrencisi 17 yaşındaki Vaneeza Rupani'nin, bir ajansın helikoptere isim vermek üzere düzenlenen kompozisyon yarışmasını kazandığı belirtildi.

Rupani'nin helikopter için kompozisyonunda önerdiği 'Ingenuity' (Hüner) ismi verildi. Rupani kompozisyonunda, "Gezegenler arası seyahatin önündeki zorlukların üstesinden gelmek için çok çalışan insanların dehası ve hüneri, hepimizin uzay keşfinin mucizelerini deneyim etmemizi sağlayan şey. Hüner, insanların muhteşem şeyler başarmasına ve ufkumuzu evrenin ucuna kadar genişletmemize imkan tanıyan şey" ifadesini kullandı.

Mars'a gönderilecek helikoptere isim vermek için NASA'ya başvuru yapan öğrencilerin yazdığı kompozisyon sayısı 28 bin olarak kaydedildi.

NASA Yöneticisi Jim Bridenstine, yarışma finalistleri arasından seçtikleri isimle, Mars'a heyecan verici misyonlarını çok iyi temsil edecek bir tane seçtikleri için duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Şubat 2021'de kızıl gezegenin Jezero Krateri'ne inmesi ve Gezginci araç Perseverance ve helikopter Ingenuity'nin temmuz ayında Mars'a gönderilmesi planlanıyor. Azim anlamı taşıyan Perseverance'a da ismi, 7. sınıf öğrencisi Alexander Mather tarafından önerilmişti.