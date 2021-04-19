NASA'nın Mars Helikopteri, İlk Uçuşunu Başarıyla Tamamladı

NASA'nın şubat ayından bu yana test uçuşuna hazırladığı Mars helikopteri Ingenuity, ilk test uçuşunu bugün başarıyla gerçekleştirdi. Yeni uçuşların önümüzdeki haftalarda gerçekleştirilmesi bekleniyor.

NASA'nın büyük umutlarla Mars'a göndermiş olduğu Ingenuity adlı mini helikopter, ilk test uçuşunu başarıyla tamamladı ve Dünya dışı bir gezegende uçan ilk hava aracı olarak tarihe geçti. Ingenuity'nin Mars'ta başarıyla havalanması ve sağ salim yere inmesi, gelecekte Kızıl Gezegen'de yapılabilecek keşifler için yeni olanakların kapısını aralıyor.

Paylaşılan bilgilere göre Ingenuity, motorlarını çalıştırıp havalanmaya başladıktan sonra yerden yaklaşık 3 metre kadar yükseldi ve 40 saniye boyunca havada kaldı. NASA'nın Jet İtki Laboratuvarı'ndaki bilim insanları, testin başarılı olduğunu doğruladılar. Ingenuity proje sorumlusu MiMi Aung, "Şimdi insanların başka bir gezegende de rotorlu araç uçurduğunu söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Ingenuity'nin Mars'ta uçması ne anlama geliyor?

Peki Ingenuity'nin Mars'ta kısa bir süreliğine de olsa uçması neden bu kadar önemli? Sonuçta Dünya'da çok daha büyük hava taşıtlarımız ve helikopterlerimiz bulunuyor. Ingenuity'nin Mars'taki uçuşunu "önemli" kılan şey uzay aracının özelliklerinden ziyade Kızıl Gezegen Mars'ın özellikleri.

Mars atmosferi, Dünya atmosferinin yaklaşık yüzde 1'i inceliğinde olduğundan Dünya'da özgürce havalanan bir helikopter Mars'ta yerinden bile kalkamayabilir. Bu nedenle Ingenuity'nin Dünya'da havalanabilmesi için gerekli pervane gücü 500 RPM seviyesindeyken; Mars'ta havalanmak için 2.500 RPM pervane gücüne ihtiyaç duyuyor.

NASA'nın Ingenuity'nin uçuş testini başarıyla tamamladığını açıkladığı ve Mars helikopterinin havalandığı ana ait görüntüleri paylaştığı yayınına buradan ulaşabilirsiniz.