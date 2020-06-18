NASA’nın Mars İçin Geliştirdiği Helikopter Uçuşa Hazır

NASA tarafından tasarlanan helikopterin şu an Mars’a uçuş için hazır olduğu ve fırlatılma işleminin temmuz ayında yapılacağı açıklandı. Mars 2020 görevi kapsamında hazırlanan helikopterin isminin Ingenuity olduğu belirtildi.

NASA’nın bu seneki uzay operasyonları hız kesmeden sürerken bir haber de kızıl gezegen olarak bilinen Mars için geldi. Ajans, Mars’ı keşfe gidecek helikopterin hazır olduğunu ve uçuş için gün saydığını iletti. Bilim insanlarının Mars’ta hayat olup olmadığını araştıran çalışmalarının bir sonucu olarak bilinen helikopterin NASA’nın sahip olduğu en ileri düzey teknolojik cihazlardan biri olduğu bilgisi de verildi.

NASA Başkanı Jim Bridenstine, konuyla ilgili yaptığı basın toplantısında yeni görev için son hazırlıkların tamamlandığını ve gerçekleşecek bu uçuşun insanlık tarihi boyunca ilk kez başka bir gezegende yapılması dolayısıyla çok heyecanlı olduklarını iletti. Bridenstine, son aylarda helikopter üzerindeki çalışmaların yoğunlaştığını ve çok yakında geri sayıma başlanabileceğini de söyledi. Ayrıca helikopterin veri analizi ya da örnek toplamak gibi bilimsel görevlerden ziyade farklı bir gezegendeki uçuş yeteneklerinin test edilmesi için kullanılacağı da açıklamalara eklendi.

Başarılı olursa bu tarz görevler sürecek:

Helikopterin Mars’taki uçuşunun başarıya ulaşması durumunda bu tarz başka gezegen görevlerinin sürdürüleceği de açıklanan bir başka bilgi oldu. Helikopterin uçuşu sırasında yanlış giden şeylerin de NASA tarafından tespit edilip doğru müdahalelerle iyileştirileceği söylendi. Mars 2020 projesinde müdür yardımcılığı görevinde bulunan Matt Wallace, söz konusu teknolojiden kapsamlı ve iddialı bir geri dönüş beklemediklerini ve tek istediklerinin birkaç yeni şey öğrenmek olduğunu söyledi.

Uçuş hakkında verilen detaylara göre helikopter Mars’a toplamda üç kez uçuş gerçekleştirecek. 20 Temmuz 2020 tarihinde NASA’nın Florida’da bulunan Kennedy Uzay Merkezi’nden başlatılacak görev, 11 Ağustos 2020’ye kadar sürecek. Önümüzdeki ay gerçekleştirilecek uçuşun diğer detayları ile lansmanı NASA tarafından paylaşılacak ve biz de gelecek yeni haberleri size iletmeye devam edeceğiz.