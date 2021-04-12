Mars Kumullarının Sahra Çölünü Aratmayan Görüntüsü

2001'de fırlatılan Odyssey uzay aracının 20. yıldönümünü kutlayan NASA, kutlamaların bir parçası olarak Mars kumullarının uzay aracı tarafından 2002 ila 2004 tarihleri arasında elde edilen verilerden oluşturulmuş bir görüntüsünü paylaştı.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), geçtiğimiz günlerde resmi web sitesi üzerinden yeni bir görüntü paylaştı. “Kızıl Gezegen’deki Mavi Kumullar” başlıklı görüntüde insanlığın ikinci yuvası olabileceği söylenen komşu gezegen Mars’ın kuzey kutup bölgesinden gör görüntü yer alıyor.

Görüntü, alabildiğine çorak bir araziye sahip olan Mars’ın kuzey kutup bölgesini çevreleyen kumulların bir parçasını gösteriyor. Toplam büyüklüğü Türkiye’nin yüzey alanına yakın olan kumul bölgenin 30 kilometrelik bir bölümünü gösteren ve hemen aşağıdan inceleyebileceğiniz görüntüdeki renkler ise yanıltıcı bir etkiye sahip.

Mars'ın kuzey kutbunu çevreleyen kumullarını gösteren görsel

NASA’nın Mars yörüngesinde dönmekte olan Odyssey uzay aracının üzerindeki Termal Emisyon Görüntüleme Sistemi adlı cihazın Aralık 2002 ile Kasım 2004 tarihleri arasında elde ettiği verilerden oluşturulan yukarıdaki görüntüdeki aslında hangi bölgenin ne kadar sıcak olduğunu gösteriyor. Yani dalgalı, berrak bir okyanus gibi görünen mavi bölgeler soğuk olan kısmı, sarı/turuncu kum tepelerine benzeyen bölgeler ise nispeten daha sıcak olan bölgeleri gösteriyor.

NASA, söz konusu görüntünün, Odyssey uzay aracının 20. yıldönümü kutlamalarının bir parçası olduğunu ifade ediyor. Zira 7 Nisan 2001’de Dünya’dan Mars’a doğru fırlatılan Odyssey, Kızıl Gezegen’de (ya da yörüngesinde) çalışan en eski uzay aracı unvanına sahip. Söz konusu görüntüyü tam boyutlu ve yüksek çözünürlüklü olarak incelemek isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.