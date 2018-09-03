NASA, 1 Milyon Dolar Ödüllü Yarışma Düzenledi

Uzayın fatihi NASA, Mars'ta besin üretmek için fikir aradığı yarışmanın kazananlarına toplamda 1 milyon dolar ödül veriyor.

NASA Mars’ta bir yaşam alanı kurmak için pek çok araştırma yapıyor. NASA'nın en son çalışması; gezegende bulunan fazla karbondioksiti (CO2) şekere çevirmenin yollarını arama yönünde oldu. Böylece temel besin üretecek kaynağa sahip olmayı düşünen NASA, bunun için 1 milyon dolar ödüllü bir yarışma bile başlattı.

Şeker, Dünya’da bitkiler tarafından sentezleniyor ve kolaylıkla işleniyor. Yapı taşları karbon ve oksijen olan şekerin, karbondioksit içerisinde bulunan moleküllerden oluşturulması oldukça mantıklı bir teori. NASA; eğer bu dönüşüm için bir yol bulunursa, Dünya’da da kullanılması gerektiğini düşünüyor.

Nasa'nın Centennial Challenges programının yöneticisi Monsi Roman, Mars gezegeninin zorlu koşullarından bahsederken şunları ekledi: “Başka bir gezegende sürdürülebilir insan yaşamının sağlanması, büyük miktarda kaynak gerektirecek ve muhtemelen ihtiyacımız olan her şeyi yanımızda taşıyamayacağız. Yaratıcı olmak zorundayız. Karbondioksit gibi mevcut ve bol miktarda kaynağı faydalı bir ürüne dönüştürürsek, uzaydaki kullanımı sonsuz olacaktır.”

İki oturumdan oluşan karbondioksitten şeker üretme yarışması, 2019 yılında sonlanacak. Seçilen 5 takımdan her biri 50.000 dolar ile ödüllendirilecek.