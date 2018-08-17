NASA, Mars’ta Görülen Garip Nesnenin Ne Olduğunu Açıkladı

NASA’nın Mars’ta görev yapan Curiosity isimli aracı tarafından bu hafta gönderilen fotoğraflarda garip bir nesne dikkatleri çekmişti. Bir çeşit tabakayı andıran bu nesne, çevresindeki diğer oluşumlardan farklıydı ve sanki bir şeyin parçası gibi görünüyordu.

Uzay ajansı NASA, Kızıl Gezegen’in yüzeyinde inceleme çalışmaları yürüttüğü Curiosity isimli araçla yıllardır gezegen hakkındaki bilinmeyenleri gün yüzüne çıkartıyor. Bazı dönemlerde gezegen yüzeyinde çektiği görüntüleri Dünya’ya gönderen Curiosity’nin bu fotoğraflarını incelemek için gönüllü olan binlerce komplo teorisyeni var. Geçtiğimiz hafta gelen görüntülerden birisinde tuhaf bir nesne dikkatleri çekince NASA, bu cismin ne olduğuna ilişkin araştırma yaptı.

Curiosity’nin gönderdiği fotoğraf:

Görüldüğü üzere çevresindeki yapılardan oldukça farklı, ince bir forma sahip olduğu açıkça belli olan açık renkli bir nesne var. Şu sıralar Mars’taki Gale Krateri’nin içinde çalışmalar yürüten Curiosty, kraterin toprak yapısını inceliyor.

NASA’nın yaptığı açıklamaya göre görüntüdeki nesne, çok ince bir kaya parçasından başka bir şey değil. Bir takım teorisyene göre uzun süredir gezegende görev yapan aracın parçalarının dökülmeye başladığı da söylenmişti. Nitekim tüm komplolar ve şüpheler NASA tarafından rafa kaldırıldı.

Curiosty, Mars yüzeyindeki araştırmalara son sürat devam ediyor: