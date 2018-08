NASA, Kaybettiği Aracı Spotify Listesiyle Bulmaya Çalışıyor

NASA, bundan birkaç ay önce bir kum fırtınasında iletişimi kaybettiği uzay aracı Opportunity (Fırsat) isimli aracını uyandırmak için Spotify'da bir liste hazırladı.

Bundan iki ay önce gerçekleşmeye başlayan kum fırtınaları sonrası NASA'nın Mars'a gönderdiği Opportunity ile bağlantısı kopmuştu. 2002 yılında Mars'a iniş yapan ve sadece 90 günlük bir görev için indiği Kızıl Gezegen'de neredeyse 16 sene boyunca veri toplayan araçtan uzun süredir haber alınamıyor.

Tekrardan şarj olması ve NASA ile iletişim kurmasının aylar alabileceği düşünülen Oppurtunity'nin uyandırılması için oldukça sevimli bir etkinlik başlatılmış durumda.

"Oppurtunity, Wake Up!" (Uyan, Oppurtunity!) isimli Spotify listesine her yeni günde yeni bir şarkı ekleniyor. Rocket Man'den I Will Survive'a kadar birçok parçayla her gün Oppurtunity'e uyanması yolunda birer şarkı hediye ediliyor. Eğer siz de hazırlanan Spotify listesiyle NASA aracını anmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.