Cadılar bayramı kutlamaları için bal kabağı oymak oldukça eski bir alışkanlık. NASA mühendisleri ise çıtayı biraz yukarı çektiler.

Ülkemizde ithal aktivite olarak kutlanan ve genelde kostümlü parti bahanesi olarak kullanılan Cadılar Bayramı, yurt dışında çeşitli aktivitelerle kutlanan bir bayram. Bu aktivitelerin de en meşhuru bal kabağı oymak. Bu bal kabakları gibisini yapmak ise oldukça kolay (!). Sadece bir bal kabağına, uzay gemisi yapabileceğiniz ekipmanlara ve NASA mühendislerinin becerisine ihtiyacınız var.

NASA'nın Jet Propulsion Laboratory (JPL) adlı tesisinde görevli bilim insanları, sadece jetler ve itici motorlar üzerinde çalışmıyorlar. Son yedi yıldır bu ufak yarışmayı yapıyorlar. Bu yarışmanın takım içi ilişkileri güçlendirdiğine inanıyorlar.

Bakalım NASA'daki mühendis ve araştırmacı dostlarımız nasıl eserler ortaya koymuşlar.

Sepete Koyup Götürmelik Bir E.T.

Ziyade Olsun

Romalı Balus Kabakkus vs Kabakopter

Dünyalı Charlie Brown ve Mars'tan Rover

Bi Kurabiye Bana, Bir Kurabiye Daha Bana

Balkabağı Gövdeli Köpekbalığı Oldukça Nadir Bir Türdür

Jüpiter'in Uydusu Europa'nın Açıklarında Gezen Korsan Uzay Gemisi

Bir de bu bal kabaklarıyla yapılan hareketli şeyler var ki, izlemeye doyum olmuyor.

NASA mühendisleri oldukça eğlenmişe benziyorlar.