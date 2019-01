NASA, Güneş'ten Çok Uzak Bir Uzay Cismine Ulaştı

NASA'nın New Horizons ismini verdiği görev kapsamında, bugün Dünya'ya en uzak uzay aracından bir sinyal alındı ve aracın Güneş sisteminin dışında Ultima Thule adındaki bir kaya etrafında döndüğü doğrulandı. Ultima Thule'un görüntüleri 2 Ocak'ta paylaşılacak.

NASA'nın uzay keşifleri için yaptığı çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. New Horizons görevi de bu keşif görevlerinden biri. Bugün uzay aracından alınan sinyal ile uzay aracının konumu doğrulanmış oldu.

"Çok uzun bir uzay yolcuğunu, başarıyla gerçekleştirdik."

New Horizons görevinin operasyon yöneticisi Alice Browman, uzay aracının iyi durumda olduğunu ve bu uzun yolculuğu başarıyla gerçekleştirdiklerini söyledi. New Horizons'un bugün itibarıyla Dünya'ya olan uzaklığı neredeyse 6.5 milyar km.

2006'da fırlatılan New Horizons, 2015 yılında Plüton'u geride bırakmıştı. Ultima Thule ismi verilen cisme yaklaşmak için Güneş sisteminin dışına çıkan New Horizons, Ultima Thule hakkında bilgi toplamaya çalışıyor. Resimler çekip, haritalama yapıp, sıcaklık bilgilerini NASA'ya gönderen New Horizons, uzayı yeniden keşfetmemize yardımcı olabilir.

Ultima Thule'un da içinde bulunduğu Kuiper Kuşağı, 30 yıl önce keşfedilmişti. O zamandan bugüne haritalandırma çalışmaları devam ediyordu. New Horizons'un bu kuşağı yakından görüntülemesiyle, Güneş sisteminin oluşumu hakkında bilgiler verebilir.

New Horizons'un görüntülediği Ultima Thule, New York şehri kadar büyük. Güneş sistemi dışına olan 13 yıllık yolculuğun en zor kısmı, aracın uzaklaştıkça Dünya'dan izlenmesinin zorlaşması. Aynı zamanda Güneş'e olan uzaklıktan dolayı, ışık problemleri de uzay aracının izlenmesini zorlaştırıyor. Gerçek zamanlı olarak kontrol edilemeyen uzay aracı ile bir sinyal alışverişi, yaklaşık 6 saat sürüyor. Bu da uzay görevinde yaşanan bir diğer zorluk.

Ultima Thule'un ilk görüntüleri 2 Ocak'ta paylaşılacak

New Horizons ile veri alış verişi çok yavaş gerkleşen bir işlem. Ultima Thule'dan elde edilen ilk görüntüler bulanık bir fıstığı andırıyor. Verilerin gelmesiyle her geçen gün daha yüksek çözünürlük elde ettiklerini söyleyen proje bilimci Hal Weaver, ilk yüksek çözünürlüklü görüntülerin 2 Ocak'ta paylaşılacağını söyledi.

New Horizons'un topladığı tüm verileri, NASA'ya göndermesinin 20 ayı bulması bekleniyor. Ultima Thule'dan toplanan veriler, Güneş sisteminin oluşumu hakkında vereceği bilgiler açısından krtik önem taşıyor. Ultima Thule hakkında görüntüler ve bilgiler elimize geçtikçe sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.