NASA, NGC 5037 Spiral Galaksisinin Fotoğrafını Yayınladı

NASA, Başak Takımyıldızı yakınlarında bulunan ve 1785 yılında keşfedilen NGC 5037 isimli spiral galaksinin fotoğrafını yayınladı.

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Başak Takımyıldızı yakınlarında bulunan ve NGC 5037 adı verilen spiral galaksinin görüntülerini paylaştı.

Dünyadan yaklaşık 150 milyon ışık yılı uzaklıkta bulunan bu galaksi, ilk olarak astronom ve besteci William Herschel tarafından 1785 yılında keşfedildi. Galaksinin bu yeni ve inanılmaz detaylı görüntüsü ise Hubble’ın "Geniş Alan Kamerası 3" isimli kamerasından çekilen görüntülerin birleşimi ile oluşturuldu.

İşte o muhteşem galaksi:

Görselin orijinal haline buradan ulaşabilirsiniz.

Eğer dikkatlice bakarsanız galaksi her ne kadar hiçliğin içinde duruyor gibi görünse de aslında arkasında ve etrafında milyonlarca yıldız olduğunu görebilirsiniz.

Spiral galaksiler, evrenimizde en çok gözlemlenen galaksi türleridir. Bizim yaşadığımız galaksi olan Samanyolu galaksisi de aslında bir spiral galaksi ve saniyede yaklaşık 210 km hızla dönüyor.

Hubble uzay teleskobu tarafından kaydedilen NGC 5037, 1880 yılından beri hazırlanan “Nebula ve Yıldız Kümelerinin Yeni Genel Kataloğu” isimli katalog da bulunan 7.840 galaksiden yalnızca biri.