Yapılan projeler büyük kapsamlı olunca su bırakmak bile büyük ölçekte oluyor tabii.

NASA'nın 2020 yılında gerçekleştimeyi planladığı Keşif Görevi - 1 adlı projede sona yaklaşıldıkça NASA da yeni oyuncaklarını gösteriyor. Bir olimpik havuzu bir dakikadan kısa sürede doldurabilecek olan, suları kırk metre yüksekliğe savuran yeni sistem de bunlardan birisi. Amacı, roket kalkışlarında oluşan aşırı yüksek ısı dalgasını engellemek. Uzay kalkış sisteminin ilk insansız uçuşu olması planlanan 2020'deki kalkışta bugüne kadar yapılmış en büyük iticinin kullanılacağını düşünürsek gayet mantıklı bir çaba.

Bu sistem sayesinde ateşleme anında ısı kaynaklı yüksek basınç ve ses patlaması, ani su baskınıyla önleniyor. Bu yüzden de kurulan yeni sistemin adı ise "Ateşleme Yüksek Basınç Koruma ve Ses Bastırma Su Baskın Sistemi".

Test videosunu izlemek isteyenleri şöyle alalım: