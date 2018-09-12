  • NASA'nın 11 Eylül Saldırısını Andığı Fotoğraflar

NASA'nın 11 Eylül Saldırısını Anmak İçin Yayınladığı, Uzaydan Çekilmiş Fotoğraflar

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İkiz kulelere gerçekleştirilen ve üzerine binlerce komplo teorisi üretilmiş olan 11 Eylül saldırılarının 17. yılında NASA, uzaydan çektiği özel fotoğrafları paylaştı.

NASA, dün resmi Twitter hesabından hem 11 Eylül saldırılarında hayatını kaybedenleri andı hem de kamikaze saldırısıyla yıkılan New York'taki Dünya Ticaret Sarayı'nı gösteren fotoğraflar yayınladı.

Aşağıdan görebileceğiniz fotoğrafların 5568 × 3712 piksellik devasa versiyonlarına ulaşmak için fotoğraflara tıklayabilirsiniz.

Fotoğrafların asıl trajik tarafı 11 Eylül 2001 sabahında, henüz saldırılar gerçekleşmeden çekilmiş olmaları...

'Dünya Bu Günden Sonra Sonsuza Dek Değişti' Etiketiyle Paylaşılan Son Fotoğraf ise bu:
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Kaynak : https://www.space.com/41785-nasa-remembers-9-11-17th-anniversary.html
Etiketler: nasa
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