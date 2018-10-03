NASA'nın 60 Yılda Yaptıklarını 60 Saniyede Gösteren Video

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), 60 yıl önce 1 Ekim tarihinde kuruldu. O günden bu yana kurum, insanlığın uzaydaki ufkunu belirliyor. NASA’nın yakın tarihe sığdırdığı keşiflerle insanoğlu, evrenin merkezinde değil küçük bir kum tanesi üzerinde yaşadığını anladı. Peki NASA bu 60 yıla başka neler sığdırdı?

29 Temmuz 1958 yılında dönemin ABD başkanı olan Dwight D. Eishenhower, NASA’nın kurulması için resmi emrini imzaladı. Aradan geçen kısa bir sürenin ardından 1 Ekim 1958’de NASA resmi olarak faaliyet göstermeye başladı. O günden 11 yıl sonra yapılan çalışmalar sonuç verdi ve insanoğlu Ay’a ayak bastı. Bugün Dünya’dan milyonlarca kilometre uzaklıkta olan uzay araçlarıyla evrenin derinliklerine mesajlar yolluyor, yenileriyle önümüzdeki 10 yıl içerisinde Mars’a gitmeyi planlıyoruz.

Eğer mucizevi bir olay gerçekleşmezse NASA, Mars yolculuklarında da başrolde olacak. Bunun için gerekli olan yarım asırlık tecrübeyi geride bıraktığını düşünürsek, heyecanlanmamak elde değil. Adı her ne kadar ABD için “Ulusal” kelimesini içerse de NASA, artık uluslar üzeri bir kurum oldu.

60. yıl dönümü için NASA, YouTube üzerinden 60 saniyelik bir video paylaştı:

Videoda Eishenhower’ın demeçlerinden tutun da tarihe geçen konuşmalardan kesitlere kadar detaylar yer alıyor. NASA, tarihi nasıl etkilediğini çok basit birkaç cümle ile açıklamış durumda:

“Modern insanlığın en zorlu görevleriyle sınav veriyoruz”

“İnsanları ve gelişmiş araçları uzaya göndermek için görevlerde kullanılacak araçlar geliştirdik”

“Barışçıl ve bilimsel hedefler için havacılık ve uzay teknolojileri geliştirdik”

Bu sözlerine ardından NASA, “ABD’nin lider rolü üstlendiğini bildirmek” sözüyle videoyu tamamlıyor. NASA belki de dünyanın en büyük uzay ajansı, ancak artık yalnız değil. Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Japon Uzay Ajansı (JAXA) insanlığın ufkunu genişleten güçlü kurumlar arasında bulunuyor.

Günün birinde bu kurumlar arasında, ülkemizde kurulan bir uzay ajansı da görür müyüz dersiniz?