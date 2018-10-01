NASA'nın Mars'a Göndereceği Araçtan Görüntüler

NASA, Mars’ın yüzeyine indireceği devasa boyutlu ve sıra dışı tasarıma sahip aracını New York caddelerinde sergiledi.

Güneş Sistemi’nin keşfedilmesi kapsamında ilk hedef olarak Mars’a insanlı olacak şekilde varılmasını belirleyen NASA, bu projesi için çalışmalarına devam ediyor. Mars’ın yüzeyindeki çalışmalarda kullanılması hedeflenen araç, New York caddelerine inmiş durumda.

Görüntüsüyle Batman filmindeki Batmobile’ı andırsa da bu araca göre biraz daha kalıplı duran NASA’nın aracı toplam 6 tekerleğe ve bir elektrikli motora sahip.

2016 yılında iki kardeş tarafından tasarlanan ve sonrasında NASA’nın dikkatini çeken araç, kurumun Mars projesinin en temel parçalarından biri olacak.

ABD turuna çıkarak Mars projesi için desteği artırmayı planlayan NASA’nın New York caddelerinde sergilemeye başladığı aracın test sürüşüne ait görüntülerle sizleri başbaşa bırakıyoruz.