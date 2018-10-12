Chandra X-ray Gözlemevi Kendini Güvenli Moda Aldı

Hubble'ın ardından Chandra da kendini güvenli moda aldı.

Bundan birkaç gün önce Hubble Uzay Teleskopu güvenli moda alınmıştı. Chandra X-ray Gözlemevi de aynı şeyi yaptı. NASA, Chandra’nın yüksek ihtimalle jiroskop hatası yüzünden otomatik olarak güvenli moda geçiş yaptığını söyledi. Hubble da aynı hata sebebiyle kendini güvenli moda almıştı.

28 yaşındaki Hubble da, 19 yaşındaki Chandra da süresi fazlasıyla uzatılmış görevler içerisindeler.

NASA, iki gözlemevinin aynı hafta içerisinde “uykuya dalmalarına” bir tesadüf gözüyle bakıyor. Chandra’da çalışan gökbilimci Jonathan McDowell, cuma günü “Yüksek ihtimalle Chandra, Hubble izne çıkabiliyorsa ben de çıkabilirim diye düşündü” diye bir tweet attı.

Hubble ve Chandra, 1990’larda uzaya gönderilen en önemli gözlemevlerinden ikisidir. Diğer gözlemevleri ise yine 1990’larda gönderilen ancak başarısızlıkla sonuçlanıp yok olan Compton Gamma Ray Gözlemevi ve 2003’te uzaya yollanıp hala görevine devam eden Spitzer Uzay Teleskobu’dur. Bu gözlemevlerinin uzaya yollanmasındaki amaç ise farklı dalga boylarında evreni gözlemlemeleridir.

Şu an için Hubble ve Chandra’ya ne olacağı bilinmiyor ama gelişmeleri takip ediyor olacağız.