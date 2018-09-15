Cassini Saturn'den Gelen Veriler İşlenmeye Devam Ediyor

Bilim insanları, bir yıl önce bugün Satürn atmosferine dalış yapan Cassini adlı uzay sondasından gelen veriler işlemeye devam ediyorlar.

NASA'nın Cassini, adlı uzay sondası, Saturn sisteminde yürüttüğü 13 yıllık görevi sonrasında, bir yıl önce bugün Saturn'ün atmosferine 'ölüm dalışı' yapmıştı.

Cassini tarafından yapılan gözlemler, bilim insanlarına bu gaz devinin ikonik çemberleri ve yörüngesinde bulunan uyduları hakkında birçok bilgi sağladı ve görünüşe göre sağlamaya da devam edecek. Cassini Projesi'nde görev yapan bilim insanı Linda Spilker, proje hakkında "13 yıldır toplanan veriler ile işin yalnızca tabiri caizse 'köpüğünü' toplayabildik. Verilerden elde edilebilecek daha çok şey var." dedi.

Henüz analiz edilmiş olan bilgiler gelecek ayın başında gelecek. Cassi'nin Saturn yörüngesinde yaptığı son gözlemlere ilişkin birkaç sayfalık bir veri topluluğu 5 Ekim'de Science dergisinde yayınlanacak.

Spilker, NASA'nın görevden gelen verilerin analizi için bir yıl daha fon sağlayacağını söylüyor. Ancak fonun sona ermesi, Cassini gözlemlerini araştırmasından gelen verilerin sonuna gelineceği anlamına gelmiyor.

Spilker, veriler hakkında "Bilim insanlarının, muhtemelen Saturn sistemine Cassini benzeri bir görev ile tekrar gidene kadar bu verileri onlarca yıl boyunca işleyeceğini düşünüyorum" diyerek Cassini projesinin unutulmaz bir proje olacağının altını çizdi.

Spilker'a göre Cassini'nin unutulmaz olmasının en önemli nedenleri, Enceladus isimli muhtemelen yaşamın mümkün olduğu okyanus dünyasını keşfetmesi ve Titan'ı odak noktası haline getirmesi.