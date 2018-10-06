NASA, gezegenleri incelemek için gönderilen uzay teleskobu Kepler'in uyku moduna alındığını belirtti.

NASA’nın uzaydaki en ünlü teleskoplarından biri olan Kepler, bir kez daha uyku moduna geçti. Yakıtını neredeyse tüketen uzay teleskobu, elindeki son yakıtıyla birkaç araştırma daha yaptıktan sonra bu sefer gerçekten yakıtsız kalmış gibi duruyor. Dış gezegen ve diğer güneş sistemlerindeki gezegenleri bulması için geliştirilen Kepler, bu uzun yolculuğunda binlerce gezegen bulmayı başardı.

Elde ettiği son verileri Dünya’ya göndermek için elindeki son yakıtı da tüketecek olan Kepler, 10 Ekim’de başlayacağı veri indirmesi için uyku moduna geçirildi. Uzay gemisinde ne kadar yakıt kaldığı tam olarak bilinmiyor, bu sebeple veriler gönderildikten sonra görevine daha ne kadar devam edeceği kestirilemiyor; bu sebeple Kepler’in yeni bir görevde yarı yolda kalması göz önünde bulunduruluyor.

Kepler SSS, yaptığı açıklamada teleskobun yakıtının belirsiz olmasını yerçekimine bağladı. Yerçekimsel bir ortamda yakıt, tankın dibine oturduğu için ölçüm yapmak çok kolay oluyor, ancak yerçekimin olmadığı bir ortamda yakıt tankın duvarlarına vurarak dışarı çıkmaya çalışıyor. Bu da ölçümün kusursuz yapılmasını engelliyor.

2009 yılında görevine başlayan Kepler Uzay Teleskobu, aradan geçen 9 yılda planlanan görevin çok daha ötesinde başarı elde etti. Aradan geçen yıllarda pek çok sorunla karşılaşsa da çalışmaya devam eden Kepler, binlerce gezegen, yıldız ve galaksi ile Hubble ile beraber en ünlü teleskop olmayı başardı.

TESS Göreve Başlayacak

NASA, Kepler’e veda etmeye hazırlansa da bu vedanın hemen ardından Kepler’den daha güçlü bir teleskop göreve başlayacak. 18 Nisan 2018’de fırlatılan TESS isimli uzay teleskobu, iki yıl içerisinde dış gezegenleri tespit etmek için 200.000 yıldız sistemini inceleyecek.