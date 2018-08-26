NASA'nın Emektar Mars Aracı 'Opportunity' Ölüm Döşeğinde

NASA, bundan birkaç ay önce bir kum fırtınasında iletişimi kaybettiği uzay aracı Opportunity (Fırsat) isimli aracından yavaş yavaş ümidini kesiyor gibi görünüyor.

2002 yılında Mars'a iniş yapan ve sadece 90 günlük bir görev için indiği Kızıl Gezegen'de neredeyse 16 sene boyunca veri toplayan araç, maalesef yakalandığı kum fırtınası sonrasında kayıplara karışmıştı. Bir süredir aracın yeterli güneş ışığını alarak bataryasını yeniden şarj etmesi ve NASA ile yeniden iletişim kurması bekleniyordu.

Ancak Mars'ta işler hiç mi hiç iyi gitmiyor. Haziran ayından beri dinmeyen devasa kum fırtınaları, aksine git gide şiddetini artırıyor. Bu sebeple Opportunity'nin yeterli güneş ışığını alamamasından ve 10 Haziran'da girdiği uykudan hiçbir zaman uyanamamasından endişe ediyor. Nitekim araç belli bir şarj seviyesinin altına düşerse tabir-i caizse nalları dikecek.

90 günlük görevinde sadece Mars'ın karanlık bölgelerinde görev alması için gönderilen ve daha sonra yapılan plan değişikliği ile güneş gören bölgelerine yönlendirilerek, 90 günlük görev süresini 15 yıldır sürdüren Oppurtunity'nin NASA ile tekrardan iletişim kurmasını sağlamak için NASA'nın da yapabileceği bir şey yok. Sadece bekleyip durmak durumundalar.