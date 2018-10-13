NASA'nın Gezegen Avcısı Kepler Bir Kez Daha Uyandı

2009 yılında göreve başlayan gözlemci uzay teleskobu Kepler, uyku modundan bir kez daha çıktı.

Şimdiye kadar 2,650’den fazla gezegen keşfetmiş olan, NASA’nın uzay teleskobu Kepler, kurum yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre uyku modundan bir kez daha çıktı. Kepler uzay teleskobu, bir süredir ciddi yakıt sıkıntıları çekmekteydi. Ekip üyeleri de bunun üzerine, Kepler’in Dünya yörüngesine oturup kalan son verilerini de ekibe ulaştırması amacıyla aracı geçtiğimiz aylarda birkaç kez uyku moduna almışlardı.

Bu tür veri alım işlemleri yalnızca belli dönemlerde yapılabiliyor. Kepler ekibi, gelen veriyi alabilmek için NASA’nın Derin Uzay Ağı’na güveniyor ve ekibin bu verileri diğer başka görevlerin ekipleriyle de paylaşması gerekiyor. NASA yetkilileri, 12 Ekim’de yaptıkları açıklamada “Campaing 19’dan verileri indirme çalışması yaparken uzay aracının durumunu da hala izliyoruz” dediler.

Kepler’e yeniden yakıt sağlanması gibi bir seçenek şu anda Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’nin seçenekleri arasında yer almıyor. Şimdiye kadar yapılan ötegezegen keşiflerinin yaklaşık olarak yüzde yetmişinde imzası bulunan gözlemci uzay aracı Kepler, şu anda Güneş’in yörüngesinde yer almakta ve Dünya’dan milyonlarca kilometre uzakta bulunmakta.