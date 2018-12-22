NASA'nın InSight Robotu, Mars Yüzeyinde İlk Ekipmanını Kurdu

InSight’ın amacı sadece Mars’tan fotoğraflar çekip yollamak değil. Gezegeni incelemek üzere iki ekipmanının kurulumunu gerçekleştiren araç, ilk ekipmanının kurulumunu tamamladı.

Geçtiğimiz ay Mars’a iniş yapan ve gezegen yüzeyine ekipmanlarını yerleştirmeye başlayan InSight uzay aracından haberler var.

NASA InSight ekibi, ilk ekipmanın kurulumunun tamamlandığını ve görevdeki önemli bir kilometre taşının geride kaldığını açıkladı. Uzay aracından gelen görüntüde, gezegen yüzeyine yerleştirilmiş olan sismometreyi görüyoruz. Bakır rengi bu aracın amacı, gezegenin yer kabuğu hareketlerini incelemek.

Görevin başarısına etki eden pek çok dış faktör var. Bunların en başında da aracın iniş yaptığı bölge geliyordu. NASA, şanslı bir iniş yaptıklarını kabul ediyor. İniş bölgesindeki zeminin düz olmaması ya da taşlı bir arazi olması, sensörlerin yerleştirilmesi işini çok daha karmaşık ve zorlu bir süreç haline getirecekti. Şu anda bir kraterin içinde, yumuşak zeminde keyfine bakan InSight bu açıdan iyi bir yere iniş yaptı.

Hatta fazla iyi bir yer bulan araç, rahatça hareket edebildiği ve sensörlerinin kurulumunu tamamladığı, çakıl taşından daha büyük hiç bir şey bulunmayan bir arazide yer alıyor.

NASA’dan InSight Proje Müdürü Tom Hoffman, “InSight’ın Mars’taki aktivitelerinin zaman çizelgesi umduğumuzdan iyi gidiyor” derken, sismometrenin zemine güvenle yerleştirilmesinin harika bir Christmas hediyesi olduğunu söylüyor.

Sismometre, yıllarca sürecek olan Mars yüzeyindeki hareketleri inceleme ve kaydetme görevine de böylelikle başlamış oldu.