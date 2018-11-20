NASA'nın InSight Uzay Aracı, Nihayet Mars'a İniyor

Mars yıllardır ilk ABD'li ziyaretçisine kavuşmak üzere. InSight keşif aracı başarılı bir şekilde Mars'a inmek için gün sayıyor.

NASA'nın InSight adlı uzay aracı, 480 milyon kilometrelik 6 ay süren yolculuğun ardından Mars gökyüzüne yumuşak bir giriş yaptı. Söz konusu araç, 2012'de fırlatılan Curiosity'den sonra, yer altını keşfetmeyi amaçlayan ilk Amerikan uzay aracı olacak.

NASA, bu mekanik aracı Mars'ın yüzeyine doğru bir şekilde indirmek için gerekli alt yapıyı sağlamış durumda. Daha önceki inişler ile aynı sisteme sahip olan uzay aracı, iniş esnasında motor ateşlemeleri sayesinde hızını azaltacak ve ayaklarının yardımıyla Mars yüzeyine inecek. Uzay aracının kolları, gezegenin iç sıcaklığı hakkında bilgi toplamak için yüzeyin yaklaşık 5 metre derinliğine girecek. InSight ayrıca, sismometreleri sayesinde Mars depremlerini gözlemleyerek bilgi toplayacak. Yaşam dedektörleri bulunmayan InSight uzay aracı, gezegende herhangi bir yaşam belirtisi aramayacak. Sadece Mars'ın iç kesimlerini inceleyecek olan araç, milyarlarca yıl önce gezegenin nasıl oluştuğunu ve nasıl değiştiğini öğrenmeye çalışacak.

Bütün bunların gerçekleşmesi için öncelikle 800 kiloluk uzay aracının, Mars'ın yüzeyine güvenli bir şekilde inmesi gerekiyor. Spirit ve Opportunity araçlarında olduğu gibi iniş esnasında zıplayan toplara sahip olmayan araç, doğrudan ayaklarının üzerine indirilmeye çalışılacak. InSight'ın proje yöneticisi Tom Hoffman, bunun gerçekten çok çılgınca olacağını söylüyor.

Her ne kadar iniş için gerekli teknolojik önlemler alınsa da Mars'ta bulunan şiddetli rüzgarlar ve toz fırtınaları, bütün bu çabaların boşa gitmesine de neden olabilir. Uzmanlar özellikle toz fırtınalarının aracın güneş enerjisi paneline zarar vermesinden korkuyor.