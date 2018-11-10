Juno Jüpiter'den Sıra Dışı Fotoğraflar Gönderdi

Jüpiter'de araştırmalar yapmak ve fotoğraflar çekmek için gönderilen Juno, Jüpiter'in Kuzey Ilıman Kemeri'nden sıra dışı fotoğraflar yolladı.

NASA bir yağlı boya gibi görünen fotoğrafları yayınladı. Fotoğraflarda Jüpiter’in Kuzey Ilıman Kemeri’ndeki fırtınalar gösterildi.

Juno, Jüpiter’in Kuzey Ilıman Kemeri’ndeki jet akımlarının ve burgaçların şiddetini yakalamayı başardı.

Bulutlar amonyak buz kristallerinde ya da amonyak buz ve suyun bir kombinasyonundan oluşuyorlardı.

Bölgenin tamamında felaket varmış gibi görünse de, bölgenin kuzey ve güney taraflarındaki dönen açık renkli detayların alternatif bir örüntüsü mevcuttu.

Bilim insanları, yaptığı araştırmalar sonucunda büyük ölçekli karanlık bölgelerin bulutların daha derinde olduğu bölgeler olduklarını düşünüyorlar.

Juno 14 gün olarak planlanan görev süresini 39 gün geçirerek 53 gündür yörüngede araştırmalar yapıyor. NASA, bu yılın başlarında Juno’nun çalışmalarının 2021 yılının Temmuz ayına kadar devam edeceğini onayladı. Juno’nun daha uzun uzayda kalması da gerekli verileri toplaması için daha uzun zamana sahip olacağı anlamına geliyor. Şu an için uzay aracının içerisinde bulunan tüm cihazlar tam performanslı şekilde çalışıyorlar.