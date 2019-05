NASA'nın Kargosu, SpaceX Falcon Roketi'yle Fırlatıldı

Gönderilen kargonun Pazartesi sabahı, yörüngede bulunan uzay istasyonuna ulaşması bekleniyor.

Bugün (4 Mayıs) 17. ticari kargo görevini Cape Canaveral Hava Kuvvetleri Üssü, Florida'dan başarılı bir şekilde fırlatan SpaceX'in Falcon roketi, fırlatmanın ardından denizdeki bir gemiye inişini gerçekleştirdi. Üst üste yaşanan gecikmelerden sonra NASA'nın kargosu nihayet hedefine doğru yola çıkmış oldu.

İki aşamalı Falcon 9 roketi, taşıdığı NASA kargosuyla beraber bu sabah (TSİ) 09.48'de kalkışını gerçekleştirdi. Şafak zamanında fırlatılan roketin havayı fazlasıyla aydınlatması, izleyen kişilere güzel anlar yaşattı. Gökyüzünde hızlı ve yüksek sesli bir şekilde yükselerek gözden kaybolan Falcon 9, merakla beklenen 2 dakikanın ardından tekrar kameraların görüş açısına girdi.

Gökyüzünün fazlasıyla açık olması sayesinde denizdeki gemide de net bir şekilde kaydedilen Falcon 9'un ilk aşaması, üç ayrı ateşleme ile inişini başarılı bir şekilde gerçekleştirdi. Florida sahilinde demirlenmiş; Of Course I Still Love You (OCISLY), "Tabii ki de Seni Hâlâ Seviyorum" adı verilen mavna/iniş gemisinden gelen görüntülerin ardından izleyiciler arasında da büyük tezahüratlar yaşandı.

Geçtiğimiz günlerde yaşanan Crew Dragon kapsülü kazası sebebiyle SpaceX, Falcon 9'un inişini dikkatli bir şekilde bekledi. Aynı zamanda teknoloji devi şirket, yaşanan kazadan sonra roketin iniş aşamasını en başından ele aldı ve bu doğrultuda ortaya daha başarılı bir iş çıkardı.

2.495 kg ağırlığında ve Dünya'daki karbondioksitin; nasıl hareket ettiğini, nerelerde salındığını ve nerelerde emildiğini ölçmeye yarayacak olan OCO-3'Ü (Yörüngede Karbon Gözlemevi 3) taşıyan Falcon 9 roketinin bugünkü fırlatılışı, bilim adına fazlasıyla önem taşıyan bir olay olarak tarihe geçti.