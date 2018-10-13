NASA'nın Haziran ayından beri iletişim kuramadığı Mars keşif aracı Opportunity'nin son umudu Mars rüzgarları olacak gibi görünüyor.

Geçtiğimiz Haziran ayında Opportunity ile iletişiminin kum fırtınaları yüzünden kesildiğini açıklayan NASA, o dönemden beri sürekli olarak araç ile yeniden bağlantı kurmak için çalışıyor. İlk olarak pek şanslarının olmadığını açıklayan NASA, sonrasında kum fırtınalarının ardından aracın pillerinin Güneş sayesinde yeniden dolması ihtimalinin olduğunu açıklamıştı.

Ancak ne yazık ki aradan geçen 4 ayın ardından Opportunity'den hala bir sinyal yok. Üstelik NASA'nın son umudu da neredeyse tükendi çünkü güneş panelleri kum fırtınası esnasında tıkanmış durumda ve araç bu yüzden yeniden şarj olamıyor. NASA ise konuyla ilgili optimist tavrını sürdürmeye devam ediyor. Yetkililer şimdi de Mars rüzgarları sezonunun yaklaştığını ve bu rüzgarların panelleri temizleyebileceğini düşünüyor.

Kasım ayında başlayıp Ocak ayına kadar devam edecek olan rüzgarlı sezon, NASA ekipleri tarafından 'toz temizleme mevsimi' olarak anılıyor. Geçmişte de bu rüzgarların benzer şekilde panelleri tozlardan arındırdığını söyleyen NASA'nın son umudu da bu rüzgarlar gibi görünüyor ve eğer bu da işe yaramaz, Opportunity ile bağlantı geri gelmezse Mars ile bağlantımız büyük sekteye uğrayacak.