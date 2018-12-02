Kepler, Ölen Bir Yıldızın Işık Görsellerini Yakaladı

Kepler teleskobu bir yıldızın ölürken çıkardığı ışığı, şimdiye kadar görüntülenen en detaylı haliyle yakaladı.

Kepler teleskobu artık faal olarak kullanılmasa da, öncesinde yakaladığı görüntülerin verileri, yeni keşifler bulmamıza katkı sağlıyor. Geçtiğimiz günlerde ise ölen bir yıldızın, bu esnada yaydığı muhteşem ışığı gözler önüne serdi.

Bir yıldızın ölmesi, yanı aslında patlayarak yok olması göz alıcı bir ışık şovuna sahne oluyor. Tabii ki bu görülmeye değer bir görsel şölen olsa da bu olay bizlere bundan daha fazlasını sunuyor. Bir yıldızın ölümü hakkında edinilen bilgi, aynı zamanda o yıldızın nasıl doğduğu, neden ve nasıl öldüğü hakkında da bilgi sahibi olunmasına yardımcı oluyor.

SN 2018oh Supernova ismi verilen yıldız aslında tam 170 yıl önce öldü. Fakat ürettiği ışığın bize ulaşma süresi nedeni ile bizler bu bilgiye henüz erişebildik. Yıldızın patlarken üretmiş olduğu muazzam ışık, onun ve kendi etrafında dönen yıldızın hakkında bilgi edinilmesinde yardımcı oldu.

Yıldızlar, ikili sistem halinde birbirlerinin etrafında dönüyorlar ve birbirlerinin enerjisinden besleniyorlar. Fakat bir yıldız, diğerinin enerjisini fazlaca emmeye başladığında, kendi çekirdeği fazla enerji ve ısıyla doluyor. Sonuç olarak patlayarak, yıldız sönmesi denilen ölme olayını gerçekleştiriyor. Bu esnada üretilen ışık ise o kadar kuvvetli ki, bilim insanlarına göre milyonlarca yıl öncesine dair bile bilgiye erişilebilecek bilgileri bize taşıyor.