Gökyüzünün turuncu turuncu parlaması normal mi? Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görevli astronotların çektiği fotoğraflardan sonra buna cevabımız evet.

NASA'nın yayınladığı bu fotoğraflar, ekim ayında Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görevli astronotlar tarafından çekildi. Fotoğraflarda atmosferin rengarenk parladığı görülüyor.

Uluslararası Uzay İstasyonu şu anda Avustralya'nın 250 kilometre kadar yukarısında bulunuyor. Şu sıralar istasyonda bulunan ekip, üç Amerikan, iki Rus ve bir Japondan oluşuyor.

Atmosferin parlamasının sebebi ise güneşten gelen ışıklar. Güneş ışığıyla gelen ultraviyole ışınların radyasyonu, atmosferdeki gazların ısınmasına neden oluyor. Bu nedenle daha hızlı titreyen atomlar çarpıştıkça bu şekilde bir ışıma ortaya çıkartıyorlar. Parlayan kısım bizim iyonosfer diye bildiğimiz katman oluyor.

Bu görüntüleri sadece manzaranın muhteşemliği için bile çekseler olurdu ancak NASA'nın amacı başka. Dünya ve uzay arasındaki farkı, hava ve atmosferin etkisini incelemek isteyen bilim insanları, bu fotoğrafları görsel veri toplamak amacıyla çekiyorlar.