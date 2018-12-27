New Horizons Uzay Aracı Tarihe Geçmeye Hazırlanıyor

NASA uzay aracı New Horizons (Yeni Ufuklar)’, yavaş yavaş gözlerini uzaydaki gizemli gezegen Ultima Thule’a dikiyor.

NASA’nın Yeni Ufuklar uzay aracı, daha önce keşfedilmemiş uzak gezegenleri keşfetmek için yola çıkmıştı. Araç, geçtiğimiz günlerde 2014 MU69’u geride bıraktı.

NASA çalışanları, son iki haftadır uzay aracının rotasını belirlemek ve kontrollerini yapmakla meşgul. Böylece uzay aracının dış uzayda başıboş gezen yıkıntılara ve cisimlere çarpmasının engellenmesi amaçlanıyor. New Horizons’un şu anda hedefinde ise Ultime Thule lakaplı gök cismi var.

15 Aralık’ta New Horizons acil durum ekibini oluşturan 12 bilim insanı, aracın güvenli bir rotada ilerlediğini söyledi. Gezegenin çevresinde bir uydu veya halka olması durumunda NASA’nın tercih edebileceği ikinci bir rota önceden belirlenmişti. Böylece uzay aracı tehlikeye düşmeden bölgeden geçebilecek idi.

New Horizons, gök cisminin yaklaşık 3,500 kilometre uzağından geçen ideal rotasını takip edecek. Aracın muhteşem Plüton fotoğraflarını çektiği sırada gezegen ile arasındaki mesafe 12,500 kilometre idi. Böylece New Horizons, NASA bilim insanlarına çok değerli yüzey görüntüleri ve bilimsel veriler gönderebilecek.

26 Aralık’ta araç Karşılaşma Modu’na alındı. Normalde uzay aracı bir sorun yaşadığında Dünya’ya haber veriyor ve soruna buradan müdahale ediliyor. Araç ile iletişim kurmak 12 saat aldığı için, gezegenlere yakın noktalarda araç bu moda alınıyor. Aracın bir arıza yaşaması durumunda, kendi bilgisayarlarındaki binlerce yönlendirmeye göre karar vermesi gerekiyor.

New Horizons’un kendi başına bırakılmadan iki gün önce gönderdiği fotoğraf, Ultima Thule’nin en son gönderilen fotoğrafı. 10 milyon kilometre mesafeden çekilen fotoğrafın merkezinde yer alan gök cismi o.

Bir hafta içinde gezegenin uydusu olup olmadığını, ne kadar soğuk olduğunu, kütlesini, gezegeni oluşturan elementleri öğrenerek “keşfedilmiş gezegenler” listesine ekleyecek olan bilim insanları, oldukça heyecanlılar.

New Horizons gezegenin yanından uçup giderken, aracın görev web sitesinden tepkileri ve simülasyonları takip etmeniz mümkün.