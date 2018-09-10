Bünyesinde birçok ulustan ve milletten onbinlerce çalışan barındıran NASA, dönem dönem skandallarıyla da gündeme geliyor. Son skandal ise 'sapık' bir çalışana dair...

Geçtiğimiz aylarda patlak veren ve duyulması sonrasında anında işine son verilen Richard Gregory Bauer'in sebep olduğu skandalın soruşturmasında son aşamaya gelindi. Birkaç hafta önce polis tarafından kıskıvrak yakalanan Baue'nin tam 64 yıla kadar hapsi isteniyor.

28 yaşındaki eski NASA çalışanı, geçtiğimiz yıllarda internetten tanıştığı ve çıplak fotoğraflarını elde ettiği kurbanlarını daha fazla çıplak fotoğraf göndermeleri yönünde tehdit ve şantajda bulunmakla suçlanıyor. İddialara göre Bauer, bu suçlarının yanı sıra Facebook hesaplarını hacklediği kadınların, IP adresleri üzerinden yerlerini tespit edip bilgisayarlarını da çalmaya da çalışmış.

Hesapları çalarken kadınların gizli sorularının cevaplarını tahmin etme yöntemini kullanan sapık, cevapların oldukça kolay olduğunu ve hiç zorlanmadığını belirtmiş. John, George ve Smith gibi takma isimlerle kurbanlarına yaklaştığını belirten Bauer, yargılanacağı 14 ayrı suçtan hüküm giydiği taktirde 64 yıl hapis yatacak.