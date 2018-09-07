NASA'nın Ünlü Mars Aracı Curiosity'den 360 Derecelik Selfie

Yaklaşık 7 yıldır Mars yüzeyinden NASA'ya ve insanlığa bilgiler toplayan ve fotoğraflar çeken Curiostity, bir kez daha muhteşem bir 'selfie' ile karşımıza çıktı.

Geçtiğimiz ay içerisinde abisi 'Opportunity' ile olan irtibatın bir kum fırtınası sonrası kesilmesinin ardından, artık NASA'nın Mars'taki yegane gözü ve kulağı Curiosity oldu. Uzay aracının 7 Ağustos'ta, Vera Rubin Tepesi dolaylarında çekmiş olduğu 360 derecelik video dün itibarı ile resmi NASA sayfasından yayınlandı.

Eğer bir sanal gerçeklik gözlüğüne sahipseniz, yukarıdaki video ile muhteşem bir deneyim yaşayabilirsiniz. Sanal gerçeklik sahibi olmayanlar da farenin sol tuşuna tıklayıp, kameranın açısını istedikleri yöne çekebilirler. Yayınlanan bu videonun 29163 × 8417 piksellik devasa haline ise buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

NASA, 10 Haziran'da hayata gözlerini yuman Oppurtunity'nin halen kendini şarj edip iletişime geçmesini umut ediyorken, Curiosity'nin halen işlevini sürdürmesi ve bizleri olan bitenden haberdar etmesi oldukça önem taşıyor. Umarız abisinin başına gelenler ve yaşanan çöl fırtınaları kendisini de işlevsiz bırakmaz.