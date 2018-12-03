NASA InSight Uzay Aracı, İlk Günden Rekor Kırmaya Başladı

NASA’nın geçtiğimiz günlerde Mars yüzeyine indirmeyi başardığı uzay aracı InSight, gezegendeki en büyük robot olduğunu ilk günden ispatladı.

Öncelikle bu tarz konulara ilgiliyseniz ve İngilizce bilen bir Twitter kullanıcısı iseniz, NASA InSight resmi hesabını takip etmelisiniz. Bu hesaptan, bir makineden ziyade insan tarafından gönderilmiş gibi görünen tweetler oldukça keyifli.

“Işıldıyorum! Buradaki ilk tam günümde, #Mars yüzeyindeki diğer tüm robotlardan daha fazla elektrik enerjisi üreterek ilk rekorumu kırdım. Birkaç taşın bulunduğu kumluk bir arazide, güneşi emiyorum.

Nereye indiğime dair daha fazlası go.nasa.gov/2RvGIMI”

Bu tweetlerden birinde InSight’ın bir rekor kırdığı bilgisi de paylaşıldı, hem de daha ilk günden. Bu rekora dünya rekoru diyemiyoruz fakat ilk kayıtlı Mars Rekoru olabilir. 4588 watt-saat enerji üreten araç, bir günde en yüksek enerji üreten Mars aracı da olmuş oldu.

InSight Proje Müdürü Tom Hoffman “Mars’taki ilk tam günümüzde bir dünya-dışı rekoru kırmış olmamız güzel” derken, asıl önemli olanın mühendislik alanında gelinen nokta olduğunu ve ileride yapılacak çalışmalar için umut verici sonuçlar elde etmeleri olduğunu söyledi. Hoffman’a göre 4588 watt-saatlik enerji üretimi, görevlerini yapmaları için gerekenden fazla yakıtları olduklarının ve bilimsel misyonlarını ilerletebileceklerinin göstergesi.