Geçtiğimiz günlerde Mars’a inen uzay aracı InSight, bize kızıl gezegenden güzel bir özçekim fotoğrafı yollamış.

Yedi ay boyunca uzayda yolculuk edip kızıl gezegene ulaştıktan sonra yavaş yavaş aktif hale gelmeye başlayan InSight uzay aracı, bize sık sık fotoğraf göndermeyi de ihmal etmiyor.

InSight indiği yere yerleşecek şekilde tasarlanmış olan bir araç. Etrafta gezinmesini sağlayacak olan tekerlekleri yok. 1.8 metrelik robot kolunun dirsek kısmında ise, etrafını görmesini sağlayacak bir kamerası var.

Robot kol, bölgenin haritasını çıkardıktan sonra aracın atölye çalışmalarına başlayacak ve InSight uzay aracının diğer ekipmanlarının kurulumunu sağlayacak. InSight, bu ekipmanlarını kullanarak gezegendeki sismik hareketleri ve gezegenin yüzey altı sıcaklığını ölçecek.