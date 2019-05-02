InSight Aracı -Mars'ta Gün Doğumu ve Gün Batımı Fotoğrafları

NASA, Mars’ta bulunan aracı InSight’ın çektiği fotoğrafları paylaştı. Fotoğraflarda Mars’ta güneşin doğuşu ve batışı yer alıyor.

Uzay yolculuklarına gönderdiğimiz uzay araçlarından zaman zaman görüntüler alıyoruz. NASA bu görüntüleri derleyip düzenledikten sonra kamuoyuyla paylaşıyor.

Son paylaşılan fotoğraflar ise Mars yüzeyindeki yeni görevinin 145. gününe giren InSight uzay aracından geldi. 24-25 Nisan tarihli fotoğraflarda kızıl gezegende güneşin doğuşuna ve batışına şahit oluyoruz. Aracın alt güvertesinde bulunan kamera aynı zamanda bazı bulutları da görüntülemeyi başardı.

NASA, görüntülerin hem RAW hem de renkleri düzenlenmiş halini erişime açtı. Renkleri düzenlenmiş versiyon, Mars yüzeyinde dikilen bir insanın gözünün göreceği şafağı ve grubu içeriyor. InSight ekibi, bu tür bir manzara fotoğrafını ikinci defa kamuoyuyla paylaşıyor.

Daha önce de deneme görevi için 2 ve 10 Mart tarihlerinde aracın çektiği fotoğraflar paylaşılmıştı. NASA, bu gün batımı ve gün doğumu fotoğraflarını görevler tamamlandığında çekip paylaşıyor. Başka bir gezegenden gün batımı ve gün doğumu fotoğrafı gönderen ilk araç ise Viking 1 idi. 1976 ve 1978’de gelen fotoğrafların ardından bu gelenek Spirit, Opportunity ve Curiosity ile devam etti.

InSight aracı geçtiğimiz günlerde de tarihin ilk Mars depremini (Mars Sarsıntısı?) kaydetmeyi başarmıştı. Aracın robotik kollarında bulunan ekipmanları gezegen yüzeyini incelemesini ve çeşitli farklı görevleri yerine getirebilmesini sağlıyor.