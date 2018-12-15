NASA'nın Uzay Aracı LRO, Ticari Görevlere de Destek Verecek

NASA'nın Ay yörüngesindeki çalışmaları için ürettiği robotik uzay aracı "Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO)", artık ticari ve uluslararası görevlerde de kullanılabilecek.

2004 yılında Başkan George W. Bush tarafından başlatılan uzay araştırmaları çalışmaları kapsamında, 2008 yılından sonra bir uzay görevi planlanıyordu. 1 yıl gecikmeyle de olsa LRO aracı, 2009 yılında Başkan Obama döneminde uzaya gönderildi. LRO'nun görevi Ay yörüngesine oturarak haritalandırma yapmak, iniş planları için veri sağlamak, potansiyel kaynakları belirlemek ve radyasyon ortamını hakkında bilgi toplamaktı. ABD yönetimi tarafından iptal edilen uzay araştırmalarından sonra NASA, LRO'nun görevde kalmasına karar verdi ve araç hala bilgi toplamaya devam ediyor.

LRO'nun göreve başladığından bu yana yakıt tüketimi hayli düşük. Yetkililer, aracın üzerinde 20 kg'lık yakıt kaldığını açıkladı. LRO projesinde çalışan Noah Petro yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "20 kg'lık yakıt az görülebilir fakat yıllık bazda çok fazla yakıt tüketmiyoruz. 20 kg'lık yakıt, aracın 7 sene daha kullanılabileceği anlamına geliyor." Ancak araca Ay'a iniş gibi görevler verilmesi durumunda, bu sürenin azalabileceği belirtiliyor.

LRO, 2019 yılında NASA'nın küçük robotik uzay araçlarını ve Ay'a gönderilecek yükleri ticari olarak sözleşme altına aldığı hizmeti Ticari Ay Taşıma Hizmetleri (CLPS)'den belli bir miktar fon desteği alacak. LRO, bu destek karşılığında programa uygun faaliyet gösteren uzay araçlarına da hizmet edecek. LRO projesinde çalışan Barbara Cohen, yaptığı açıklamada LRO ekibinin çalışmalar için hazır olduğunu söyledi.

LRO, NASA'nın CLPS programı dışında daha birçok Ay araştırma programına da hizmet sağlıyor. LRO ekibinde yönetici olarak görevli John Keller, LRO'nun Avrupa, Hindistan Japonya ve Rusya'nın gelecekteki Ay araştırma programlarına hizmet edeceğini söyledi. Keller, ülkelerin yanı sıra bağımsız faaliyet gösteren şirketlere de hizmet etmeye hazır olduklarını söyledi.