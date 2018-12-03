OSIRIS-REx, Bennu İsimli Asteroit'e Ulaştı

İki senelik bir yolculuğun ardından, hedeflenen asteroite ulaşan OSIRIS-REx isimli uzay aracı; Dünya'da yaşamın başlangıcına ait veriler getirebilir.

Amerika'nın uzayda bir asteroite örnek toplaması için gönderdiği ilk uzay aracı olan OSIRIS-REx, tam 2 senelik bir uzay yolculuğunun ardından hedefi olan uzay kayası Bennu'ya ulaştı. Dünya'dan yaklaşık 122 milyon kilometre uzaklıkta olan bu elmas şekilli uzay kayasından alınacak örnekler, uzayda yaşam olup olmadığı dahil birçok konuda bilgi edinilmesine yardımcı olacak.

"Şimdiye kadar uzaya yapılan tüm yolculuklar içerisinde, bu boyutta küçük bir uzay kayasına hiçbir uzay mekiği bu kadar yaklaşamamıştı" şeklinde açıklama yapan NASA yetkilileri, uzay aracının 2021 yılında kayanın yörüngesinden ayrılacağını ve 2023 yılında da gezegene geri dönüş yapacağını belirttiler. Alınan bu örneklerin, net olarak neleri keşfetmeye yardımcı olacağını söylemek güç olsa da, bu uzay kayasının Dünya'da yaşamın oluşmasına bir katkıda bulunmuş olabileceği sanılıyor.

Örneklerin, yapılacak analizler sonrasında Dünya'da yaşamın nasıl başladığı, su ve organik kimyasalların nasıl Dünya'ya taşındığı ve güneş sistemimiz ile ilgili detaylı verilere ışık tutması bekleniyor.

Apollo uzay mekiğinin Ay görevlerinden sonra ilk defa dünyamıza bu kadar büyük hacimde bir dünya dışı materyal gelecek. Diğer bir taraftan ise tam olarak aynı zamanlarda, uzayın derinliklerinde yer alan başka bir uzay kayası Ryugu'ya da Japonlar tarafından üretilen Hayabusa2 isimli uzay mekiği iniş yapacak.

NASA ile ortak çalışan Japon Havacılık Ajansı, iki kurumun toplanan tüm verileri paylaşacaklarını ve bu şekilde çok daha detaylı bilgilere ulaşılabileceğini bildirdi.