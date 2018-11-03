NASA Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan 8k Video Yayınladı

Biz uzaya gidemesek de en azından bizi bu konuda teselli edebilecek videolar izleyebiliyoruz.

Uzay sonsuzluğu, büyüklüğü ve bilinmezliğiyle tarih boyunca insanların ilgisini cezbetmiştir. Sürekli gelişen teknoloji ve bilim sayesinde, sonsuz uzaya dair her gün yeni bilgiler öğreniyor, her gün bu dev sonsuzluğu biraz daha keşfediyoruz.

Çoğumuz uzaya asla çıkamayacak ama en azından kendimizi uzaydaymış gibi hissedebileceğimiz videolar izleyebileceğiz. Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan alınan 8k görüntülerle bir kasırgayı, Ay’ı hatta uzayda gerçekleştirilen bazı deneyleri tüm netliğiyle görebiliyoruz.

NASA’nın yayınladığı bu video RED’s Helium 8K kamera ile çekilmiş ve bu görüntüler bir uzay istasyonundan 8K kaliteye sahip alınan ilk görüntüler. NASA çalışanı olan Dylan Mathis video için “bir uzay görevinde alınan ve çok fazla detaya sahip olan görüntüler” diyor.