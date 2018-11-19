NASA’nın Yayınladığı Galaksi Birleşme Görüntüleri

Bilim kurgu hayranları neden uzayla ilgili bir şeye şaşırır? Galaksilerin birleşmesine değil elbette. Birleşme aşamasında galaksilerin, dünyanın en meşhur bilim kurgu gemilerinden birine dönüştüğünü görmek ise kesinlikle şaşırtıcı.

Şu anda ışık hızını aşmanın mümkün olmadığına inanıyoruz. Yine de bu bizi uzak ufaklara göz dikmekten alıkoymuyor. Bu iki galaksinin birleşmesi de oldukça uzaklarda gerçekleşiyor: Tam 1,62 milyar ışık yılı uzaklıktaki bu galaksilerin birleşmesi USS Enterprise’ın şekline benziyor.

Abell 1033 galaksi kümesinde olan bu birleşme, Chandra X-ray Gözlemevi tarafından elde edildi. Bu teleskop süper ısınmış gazlar, radyo dalgaları gibi farklı verileri kullanarak gözlem yapıyor.

Oldukça sakin ve huzurlu bir görüntüye benzeyen bu sahne aslında galaksi kümelerinin kütleçekim etkisiyle bir araya gelmesinin ardından ortaya çıkan inanılmaz enerjiyi gösteriyor. NASA’ya göre Abell 1033, aslında birleşmekte olan iki galaksiden oluşuyor.

Bu birleşmeden gelen radyo dalgaları ise 500 bin ışık yıllık mesafeye yayılmış durumda. Bu durumda büyük birleşmenin şu anda sona erdiğini düşünmek mümkün. 1,62 milyar ışık yılı mesafe demek, oradaki ışık 1.62 milyar yılda bize ulaşıyor demek. Yani gördüğümüz şey yaklaşık 750 milyon yıl önce bitmiş bir birleşmenin ortaları. Uzay gerçekten de büyük bir yer yani.

Leiden Üniversitesi, Radyo Astronomi Enstitüsü, Hamburg Üniversitesi ve Max Plack Astrofizik Enstitüsü’nden araştırmacılar bulgularını Science Advances adlı dergide yayımladılar.