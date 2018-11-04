NASA'nın Güney Amerika üzerinde bulunan Suomi NPP isimli uydusundan çekilen görüntüler dünya kamaoyunu etkiledi.

VIIRS isimli teknolojiyi kullanan uydu, Atlantik Okyanusu'nun ortasındaki gizemli bir nokta üzerinde ısı artışı olduğunu tespit etti. Küresel ısınma, okyanusların ısısının artışı gibi durumlar ortaya böyle bir sonuç çıkarmış olabilir. Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’ne ait bir uydunun çektiği bu görüntülerde kara parçası üzerinde ki kırmızı noktalar bölgesel aşırı ısı artışını göstermekte.

Yetkililer, “Bu durum çok olağan, fakat okyanusun ortasındaki tek bir noktada ısı artışının yaşanması açıklanabilecek br durum değil" derken, komplo teorisyenleri ise “Bu ısı okyanusun dibinden bile bu kadar bariz bir şekilde görülüyorsa gerçekten çok ciddi bir durum vardır” ifadesini kullandı. NASA’nın görüntülerini yaklaşık 100.000 kişi izlerken Universidad Mayor’da görev alan bilim insanı Patricia Oliva, “Açıkçası okyanusun ortasında bir şey yanmıyor. Okyanusun derinliğinde volkanik bir faaliyet olması da oldukça olası” açıklamasını yaptı.