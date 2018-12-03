NASA'nın Fotoğrafını Yayınladığı Muhteşem Krater

Ay yüzeyine ait fotoğraflar geldikçe, uydumuzun daha önce farkına varmadığımız yeni özellikleri ortaya çıkıyor.

İlk insanlar haftaları aya bakarak tanımlarken, mitolojilerinde de ona yer verdiler. Günümüzde hala gözümüzü o'ndan ayıramıyoruz.

1969 yılında Ay’a yolculuk etmiş olmak yeterli değil, o yüzden de NASA’nın Lunar Reconnaissance Orbiter adlı aracı, bizim için uydunun fotoğraflarını çekiyor. Sahip olduğu üç kamera ile hem renkli, hem de siyah beyaz görüntüler çeken aracın gönderdiği fotoğraflar arasında, Neil Armstrong'un Ay'da bıraktığı ekipmanların fotoğrafları da yer alıyor.

Son fotoğraflarda göze çarpan bir krater ise özellikle etkileyici. Ay'ın bize dönük olan yüzüyle, uzaya dönük olan diğer yüzünün kesiştiği bölgede bulunan krater, 3.8 milyar yıl önceki bir çarpışma sonucu oluşan Mare Orientale adlı bölgenin içinde yer alıyor. Bu krater sadece 100 milyon yıllık.

Astronomların açıklamasına göre, bu kraterde yaşıyor olsaydınız gezegenimizi ufuk çizgisinde bir o yana, bir bu yana giderken görürdünüz. Neil Armstrong’un iniş yaptığı bölgeden 1000 kilometre kadar uzakta bulunan kraterin genişliği ise sadece 1.8 kilometre.

Daha yakından incelemek isteyenler, görüntünün yüksek çözünürlüklü bir kopyasını indirebilirler. 467 MB’lık bu dosyayı açınca, inanılmaz detaylarda kaybolmak işten bile değil.