NASA, Yeni İncelemesiyle Türbülansın Nedenini Açıklayabilir

NASA’nın gerçekleştirdiği yeni bir inceleme, türbülans ve yer çekimi dalgalarının daha iyi anlaşılmasını sağlayacak.

Temmuz ayında İsveç’ten atmosfere Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) tarafından gönderilen bir balon, 5 gün boyunca Kanada’ya kadar ulaşarak gözlemlerde bulundu. BBC’nin haberine göre, balondaki lazer radarın elde ettiği 6 milyon görüntüyü inceleyen bilim insanları, mezosferik bulutların oluşumuna dair yeni fikirler edindiler.

Bilim insanlarına göre bu bulutlar, türbülansın ve yerçekimi dalgalarına dair daha doğru bir içgörü elde edilmesini sağlayacak. Bahsi geçen mezosfer tabakası, atmosferin deniz seviyesinden itibaren 50-80 km’lik bir yükselti arasında kalmakta.

29 Temmuz 1958’de kurulan NASA, günümüzde sosyal ağ Instagram’da da 15.5 milyon takipçiden oluşan bir kitleye hitap ediyor. NASA’nın 1990 yılında Discovery uzay mekiği aracılığıyla yörüngeye yerleştirilen Hubble Uzay Teleskobu, evrenin uzak bölgelerinde bir hayli ilginç görüntüler kaydetmekte. Instagram’da paylaşılan görüntülerin de çoğu bu teleskobun çektiği görüntülerden oluşuyor.

Görevinin sonuna yaklaşan Hubble Teleskobu’nun yerini 2018 yılı içerisinde James Webb Teleskobu alacak. Hubble’a göre daha detaylı görüntüler kaydetme kapasitesine sahip olacak olan James Webb, dünya dışındaki yaşamın keşfedilmesine de katkı sağlayabilir.

NASA’nın kaydettiği bazı ilgi çekici görüntüleri aşağıdan inceleyebilirsiniz: