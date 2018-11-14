Yeni Böceksi Aracı Uzay Keşiflerinin Geleceği Olabilir

NASA'nın Jet İtici Laboratuvarı ve Autodesk ekibi, yeni dünyaların keşfinde kullanılacak bir araç tasarladı.

NASA'nın yeni iniş aracı için yaptığı çalışmalarda pek çok farklı tasarım ortaya çıkyıor. NASA ve Autodesk işbirliği ile tasarlanan bu araç da bu çalışmaların en dikkat çekicilerinden. Oldukça hafif ancak dayanıklı olması için tasarlanan aracın kullanım amacı ise güneş sistemimizde yaşamın izlerini aramak olacak.

Autodesk'ten yapılan açıklamaya göre tasarım, doğadaki gelişmeyi taktlit etmesi için tasarlanmış. Materyaller, üretim metotları ve maliyet gibi kıstaslar da tasarım sürecinde göz ününe alınmış. Kullanılan yazılım hızla tasarım oluşturabiliyor ve kendi tasarımlarından öğrenebiliyor.

Bilim kurgu filmi setinden alınmış bir görsel efekt maketine benzeyen örnek, toplam dört ayağa sahip. Ekip bu modeli oluştururken 3B yazıcı, CNC kesim ve kalıplama tekniklerinden faydalanmış. Proje hala JPL içindeki bir gelişim araştırma projesi olarak gözüküyor ve tamamen fonksiyonel bir aracın uzayda yolculuğa yakın zamanda çıkmayacağı belli.

Tasarım salı günü Autodesk University Konferansı'nda tanıtıldı.